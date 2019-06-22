ضبط 81 مهاجرا غير نظامي شمال غربي تركيا أثناء اعتزامهم التسلل إلى جزيرة يونانية

2019/06/22 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قوات الامن التركية عن ضبطها 81 مهاجرا غير نظاميين ومهرب بشر، بولاية باليكسير، شمال غربي البلاد.وذكرت وكالة ” الاناضول ” التركية ان قوات خفر السواحل التركية ، ضبطت، قبالة سواحل قضاء “آيفاليك”، بباليكسير، 41 مهاجرا غير نظامي، على متن قارب مطاطي وهم في طريقهم إلى جزيرة ميدللي (لسبوس) اليونانية , بينهم 14 سيدة […]

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