2019/06/22 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC رفع مجلس النواب، اليوم السبت، فقرة التصويت على استكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة من جدول اعمال جلسته لهذا اليوم.وبحسب جدول اعمال جلسة اليوم السبت، الذي صدر قبل قليل وتلقى “المركز الخبري الوطني NNC” نسخة منه، فانه يخلوا من التصويت على استكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة.يشار الى ان مجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يحذف فقرة التصويت على الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة من جدول اعماله المركز الخبري الوطني.

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