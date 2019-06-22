2019/06/22 | 11:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
9 قتلى بتحطم طائرة أميركية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة:سومر نيوز
قال مسؤولون أميركيون، السبت، إن 9 أشخاص لقوا مصرعهم إثر تحطم طائرة صغيرة كانت تحلق فوق هاواي، الأرخبيل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
9 قتلى بتحطم طائرة أميركية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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