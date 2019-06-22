2019/06/22 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة:سومر نيوز

قال مسؤولون أميركيون، السبت، إن 9 أشخاص لقوا مصرعهم إثر تحطم طائرة صغيرة كانت تحلق فوق هاواي، الأرخبيل...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( 9 قتلى بتحطم طائرة أميركية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( 9 قتلى بتحطم طائرة أميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).