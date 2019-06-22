وفد عراقي إلى إيران لوقف الكاتيوشا

2019/06/22 | 11:12

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سومر نيوز: عد أسبوع عراقي حافل بصواريخ الكاتيوشا والبيانات الحكومية المحذرة والمنددة بتلك الهجمات، والتي استخدم فيها مكت...

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