القطار والضباب.. قصة أول تكييف في العالم

2019/06/22 | 11:12

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وراء نسمات الهواء الباردة التي تكسر لهيب فصل الصيف وحرارته العالية، قصة بدأت مع أوائل

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