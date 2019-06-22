2019/06/22 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة مجلس النواب يرفع فقرات التصويت على استكمال الكابينة الوزراية والدرجات الخاصة من جدول اعمال جلسته اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/22 | 11:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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