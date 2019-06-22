الحشد الشعبي يحبط عملية تسلل لعناصر داعش في قاطع عمليات ديالى

2019/06/22 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت قوة من اللواء الرابع بالحشد الشعبي، اليوم السبت، عملية تسلل لعناصر داعش في مطيبيجة ضمن قاطع عمليات ديالى.

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