الجيش الايراني: رصاصة واحدة ضد ايران ستحرق مصالح واشنطن في المنطقة

2019/06/22 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس حذر قائد القوات المسلحة الإيرانية الجنرال أبو الفضل شكارجي، من أن إطلاق رصاصة واحدة باتجاه إيران “سيحرق مصالح واشنطن وحلفائها في المنطقة”.وقال شكارجي “أي خطأ عسكري ترتكبه أمريكا وحلفاؤها في المنطقة سيكون بمثابة إطلاق الرصاص على برميل البارود الذي سيحرق أمريكا ومصالحها وحلفاءها في المنطقة”.وأشار الجنرال الإيراني إلى أن “إيران

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