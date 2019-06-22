بالوثيقة.. البرلمان يعدل جدوله برفع التصويت على استكمال الكابينة الوزارية

2019/06/22 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ رفع مجلس النواب،فقرات التصويت على على استكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة من جدول جلسة اليوم.

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