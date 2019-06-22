بعد إلغاء ضربة ترامب.. إيران تتوعد

2019/06/22 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، إنها سترد بقوة على أي تهديد أميركي ضدها، وذلك بعيد إعلان الولايات المتحدة إلغاء ضربة عسكرية كانت مقررة ضد طهران.وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي "لن نسمح بأي انتهاك لحدود إيران".وأضاف موسوي " إيران ستواجه بحزم أي عدوان أو تهديد أميركي".

ويأتي هذا الحديث بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تراجعه عن ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية.

وقال ترامب الجمعة في تغريدات عبر "تويتر" إن أمر بإلغاء الضربة العسكرية قبل 10 دقائق من انطلاقها، بعدما علم أنها ستودي بحياة 150 شخصا.

وذكر أن الضربة الانتقامية التي جهز لها الجيش الأميركي، لا تتناسب مع إسقاط إيران لطائرة استطلاع أميركية غير مأهولة فوق مضيق هرمز، قبل أيام.

ورغم ذلك، أكد الرئيس الأميركي أنه ليس في عجلة من أمره بشأن الرد عسكريا على طهران، التي أكد أنها لن تحصل على سلاح نووي أبدا.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بشكل ملموس، في أعقاب إسقاط إيران لطائرة استطلاع أميركية مسيرة، في الوقت الذي يترقب فيه العالم بحذر رد واشنطن، على ما وصفه ترامب بـ"الخطأ الفادح"من قبل النظام الإيراني.

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