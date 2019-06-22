2019/06/22 | 11:21

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مراسل آفاق : البرلمان يرفع فقرة التصويت على إستكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة من جدول الأعمال

السبت

22

حزيران

2019 :

11:03 am

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رفع مجلس النواب فقرتي استكمال التصويت على الكابينة الوزارية

والدرجات الخاصة من جدول أعمال جلسة اليوم . يذكر ان جدول اعمال جلسة السبت يتضمن ايضا اضافة الى هاتين الفقرتين ،

تشكيل لجنة تحقيقة بخصوص عقود الخدمة والجباية والتصويت على توحيد

التصاريح الأمنية، والقراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية

التعاون العكسري والامني بين حكومة العراق والاردن فضلا عن

القراءة الاولى لقوانين عدة بينها انضمام العراق الى النظام الاساسي

لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص ، وكانت رئاسة البرلمان، قد عقدت

صباح السبت، اجتماعا مع رؤساء اللجان النيابية لبحث اربع قضايا أبرزها

ملف الوزارات الشاغرة.

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