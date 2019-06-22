مقتدى الصدر يدعو الحكومة العراقية لمنع السياسيين من الحج

2019/06/22 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ طالب زعيم التيار الصدري، الحكومة العراقية لمنع السياسيين من الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج هذا العام.وقال الصدر في بيان أصدره على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، أمس الجمعة، اطلعت عليه وكالة النبأ للأخبار، إنه "مع قرب موعد الحج، على الحكومة منع السياسيين من الذهاب إلى الحج هذا العام، ومنع كل من ذهب سابقًا من السياسيين وغيرهم، مطالباً "بتشكيل لجنة موثوقة للاطلاع على أوضاع الحجاج قبل الذهاب لحين الرجوع".

كما طالب الصدر، "بتوفير فرصة الحج لمن لم يذهب سابقًا، وتخصيص حصة لعائلات الشهداء والجرحى"، مشدداً على "منع كل من يسيء لسمعة العراق أثناء أداء الفريضة من الذهاب إليها ومنع التعاملات الطائفية مع الحجاج".انتهى/س

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