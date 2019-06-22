صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن قضية كريم: هذا ما طلبه عبد المهدي فجأة

2019/06/22 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، السبت، عن تفاصيل جديدة بشأن قضية محافظ كركوك المقال والمطلوب للقضاء العراقي نجم الدين كريم، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي طلب من هيئة النزاهة ومجلس مكافحة الفساد التريث في القضية.وقالت الصحيفة في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، إن “السفارة العراقية في بيروت كانت تتابع قضية تسلّم […]

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