شرطة ديالى: اعتقال خمسة مسلحين يستقلون عجلة اطلقوا النار على المدنيين في مدينة بعقوبة

2019/06/22 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيداة شرطة محافظة ديالى، السبت، اعتقال خمسة مسلحين يستقلون عجلة اطلقوا النار على المدنيين في مدينة بعقوبة.

وقال قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي في بيان ، ان "قوة امنية من قسم شرطة بعقوبة ومفارز النجدة ودوريات فوج طوارئ ديالى السابع ومفارز الاستخبارات ومكافحة ارهاب ديالى تمكنت من القاء القبض على خمسة مسلحين يستقلون سيارتهم بعد فتحهم النار على المواطنين واصابة ثلاث مدنين بجروح طفيفة في حي الاوقاف بمنطقة التحرير".

وأضاف انه "تم تطويق مكان الحادث وإلقاء القبض على المسلحين خلال دقائق بعد وقوع الحادث".

واوضح العبادي ان "هذه المحاولات البائسة هي للعبث بأمن مدينة بعقوبة وزعزعة الامن والاستقرار في باقي مدن المحافظة"، مؤكداً أن "يقظة القوات الامنية افشلت جميع مخططات تعكير الاجواء الامنة لأجل مصالح معينة على حساب ارواح المواطنين الابرياء".

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