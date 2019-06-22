مصدر برلماني مطلع: رفع فقرات التصويت على استكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة من جدول جلسة اليوم

2019/06/22 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر برلماني مطلع، السبت، برفع فقرات التصويت على استكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة من جدول جلسة اليوم.

وقال المصدر ان "البرلمان رفع فقرات التصويت على استكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة من جدول جلسته اليوم السبت".

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