اندلاع حريق قرب منزل رجل دين معروف في كربلاء والدفاع المدني ينقذ الموقف

2019/06/22 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق يوم الجمعة في بستان قرب منزل رجل الدين المعروف اية الله مرتضى القزويني في مدينة كربلاء.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان اليوم، انه “بعد ورود اخبار من السيطرة المركزية تشير الى وجود حادث حريق في ناحية الحسينية قرب منزل السيد القزويني هرعت فرقة اطفاء من مركز الحسينية الى مكان الحادث وحين الوصول تبين الحادث عن احتراق بستان يقدر ب 5 دونمات يحتوي على اشجار ونخيل”.

واضاف البيان انه “رغم وعورة الطريق استطاع رجالنا من حصر وتحجيم الحادث بوقت قياسي حيث تم رفد الفرق من مركز دفاع مدني باب بغداد ومركز دفاع مدني كربلاء وتم تامين البستان والبساتين المجاورة من خطر انتشار النيران وتوسعها”، منوها الى انه “تم عزل بنايه كادت ان تحترق تحتوي على مواد تابعه لموكب حسيني”.

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