قاعدة بلد… إجلاء لأميركيين بسبب تهديد أمني مُحتمل

2019/06/22 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أفادت مصادر في #الجيش العراقي، أن #القوات_الأميركية تستعد لإجلاء وشيك لمئات المتعاقدين #الأميركيين مع شركتي #لوكهيد_مارت وساليبورت، والذين يعملون في قاعدة #بلد شمال #بغداد.وذكرت وكالة […]

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