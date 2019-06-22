نائبان يعلنان الانسحاب من كتلة إرادة: قرارنا جاء تلبية لرغبة المرجعية

2019/06/22 | 11:27

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكد مصدر نيابي، السبت، 22 حزيران، 2019، أن رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي لم يرسل أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة للبرلمان حتى الآن.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، لم يرسل حتى الآن، أسماء مرشح

بغداد اليوم _ بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، السبت (22 حزيران 2019)، على وثيقة صادرة عن مجلس النواب، يظهر فيها حذف فقرة التصويت على اكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة من أعمال جلسة المجلس لهذا اليوم.

وقال مصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "هيأة رئا

بغداد اليوم-بغداد

اجتمعت رئاسة مجلس النواب، السبت، 22 حزيران، 2019، برؤساء اللجان النيابية لمناقشة الكابينة الوزارية وباقي فقرات الجلسة.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن "هيأة رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعا لرؤساء اللجان النياب

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