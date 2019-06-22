English | كوردى

شاهد بالفيديو.. في الميدان من منطقة كسرة و عطش 2262019


شاهد بالفيديو.. في الميدان من منطقة كسرة و عطش 2262019
2019/06/22 | 11:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: -oNcX144ICs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في الميدان من منطقة كسرة و عطش 2262019) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في الميدان من منطقة كسرة و عطش 2262019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).

كامل التفاصيل في: قناة الرشيد ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا