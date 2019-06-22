2019/06/22 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السياسية

السبت 22 يونيو 2019 | 11:20 صباحاً | عدد القراءات : 37

البرلمان يرفع فقرة استكمال الكابينة الوزارية من جدول أعمال جلسة اليوم

بغداد/...قررت رئاسة مجلس النواب، السبت، رفع فقرة اكمال الكابينة الوزارية من جدول اعمال جلسة المجلس الـ 25 المؤمل انعقادها اليوم .

وكان مجلس النواب اعلن في وقت سابق ادراج فقرة اكمال الكابينة الوزارية على جدول اعمال جلسته لليوم السبت فضلا عن التصويت على الدرجات الخاصة ومناقشة عدد من مشاريع القوانين ".انتهى 1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يرفع فقرة استكمال الكابينة الوزارية من جدول أعمال جلسة اليوم) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يرفع فقرة استكمال الكابينة الوزارية من جدول أعمال جلسة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).