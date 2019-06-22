2019/06/22 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق التهم حريق ضخم دائرة احوال المنصور في ساحة النسور وسط بغداد قبل أن تقوم بإخماده فرق الدفاع المدني.وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد الى “يس عراق”، ان “حريقا نشب في بناية دائرة أحوال المنصور وطالت كرفانات وأماكن انتظار لكنها أكد سلامة الوثائق والاضابير، مؤكدة أن المعلومات والبيانات كلها محفوظة ومؤرشفة الكترونيا”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالصور والفيديو” حريق يلتهم دائرة احوال المنصور.. والداخلية تؤكد سلامة الوثائق والاضابير) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالصور والفيديو” حريق يلتهم دائرة احوال المنصور.. والداخلية تؤكد سلامة الوثائق والاضابير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).