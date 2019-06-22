رفع فقرة التصويت على الكابينة الوزارية من جدول اعمال مجلس النواب اليوم

2019/06/22 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت هيئة رئاسة مجلس النواب فقرة التصويت على الكابينة الوزارية من جدول اعمال مجلس النواب اليوم”.

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