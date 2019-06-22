بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة البرلمان بعد التعديل

2019/06/22 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واظهرت الوثيقة التي حصل عليها موقع "الغدير"، حذف فقرة التصويت على اكمال الكابينة الحكومية والتصويت على الدرجات الخاصة.يشار الى ان اجتماعا يجري الان في مكتب الحلبوسي بشان التوصل الى اتفاق بين رؤساء الكتل على انهاء ازمة الشغور في الكابينة الحكومية.الوثيقة..

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