2019/06/22 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر لموقع "الغدير"، ان" رؤساء الكتل النيابية عقدوا اجتماعهم قبل بدء الجلسة للتشاور وتذليل العقبات لأنهاء ازمة الكابينة الحكومية والتصويت على استكمالها".واضاف المصدر، ان" مكتب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي احتضن الاجتماع "، مبينا، ان" الاجتماع جاء لمناقشة الاسماء المطروحة للوزارات الشاغرة".يشار الى ان مجلس النواب رفع في وقت سابق من اليوم، فقرتي اكمال التصويت على اكمال الحكومة والتصويت على الدرجات الخاصة".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر نيابي: بدء اجتماع رؤساء الكتل النيابية في مكتب الحلبوسي ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر نيابي: بدء اجتماع رؤساء الكتل النيابية في مكتب الحلبوسي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).