العبادي: الفياض لم يسحب ترشحيه للداخلية لغاية الان

2019/06/22 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد القيادي في حركة عطاء زاهر العبادي، السبت، أن رئيس الحركة فالح الفياض لم يسحب ترشحيه لوزارة الداخلية لغاية الان، مشيرا إلى أن الفياض يحظى بمقبولية عالية لشغل المنصب.وقال العبادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “فالح الفياض لم يسحب ترشيحه لمنصب وزير الداخلية حسب الكتاب المرسل من قبل رئيس الوزراء الى مجلس النواب”، مبينا […]

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