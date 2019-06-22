2019/06/22 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم قضاء طوزخورماتو في محافظة كركوك حفلا بمناسبة الذكرى الخامسة لانطلاق فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي حيث حضرته شخصيات رسمية وحضور جماهيري كبير.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طوزخورماتو ينظم حفلا بمناسبة تأسيس الحشد الشعبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طوزخورماتو ينظم حفلا بمناسبة تأسيس الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طوزخورماتو ينظم حفلا بمناسبة تأسيس الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).