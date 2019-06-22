بعد احتراقها.. الإعلان عن موقع بديل لدائرة احوال المنصور

2019/06/22 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلن الناطق باسم وزارة الداخلية سعد معن، اليوم السبت، ان فرق الدفاع المدني تتمكن من اخماد حريق كبير نشب داخل دائرة احوال المنصور في ساحة النسور ببغداد.

واشار معن في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “خبراء الأدلة الجنائية يباشرون عملهم لمعرفة الأسباب”.

من جهته اكد مدير الاحوال المدنية والجوازات ان “جميع الوثائق والمعلومات الخاصة بمراجعي هذه الدائرة محفوظة داخل أنظمة وحواسيب مركزية معدة لهذا الغرض”.

واضاف “يمكن للمواطنين من أحوال هذه الدائرة مراجعة الموقع البديل من الساعة الثالثة عصرا في أحوال الكرخ لإكمال معاملاتهم او اي عمل آخر يتعلق بأعمال هذه الدائرة”.

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