ابل تعتزم نقل30% طاقتها الانتاجية من الصين الى جنوب شرق اسيا

2019/06/22 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..طلبت شركة أبل من مورديها الرئيسين تقييم الآثار المترتبة على تكلفة نقل ما بين 15 إلى 30% من طاقتها الإنتاجية من الصين إلى جنوب شرق آسيا، نتيجة النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، وفقًا لتقرير مجلة (نيكي آجيان ريفيو).وذكرت التقارير، ان مخاطر أبل الاعتماد بشدة على التصنيع في الصين كبيرة للغاية؛ بل ومرتفعة، […]

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