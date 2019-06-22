رفع اكثر من 400 صبة كونكريتية خلال اسبوع

2019/06/22 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت قيادة عمليات بغداد عن رفع اكثر من 400 صبة كونتكريتية خلال اسبوع.وذكرت القيادة في بيان انه “تم رفع (402) كتلة كونكريتية خلال الاسبوع الماضي”.واضاف البيان ان ” الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد يواصل رفع الكتل الكونكريتية من العاصمة بغداد”.

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