بالصور.. الهندسة العسكرية للحشد الشعبي تنفذ حملة خدمية في النجف الاشرف

2019/06/22 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالصور قيام آليات الهندسة العسكرية التابعة للحشد الشعبي بتنفيذ حملة خدمية في النجف الاشرف شملت رفع الانقاض من بعض الشوارع وتنظيفها.

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