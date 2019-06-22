2019/06/22 | 11:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جيوسياسي - فادي السيد: اي اعتداء على ايران من قبل اميركا سيكون الرد على الدولة التي آوت الاميركان) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4GMLW39FNyQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جيوسياسي - فادي السيد: اي اعتداء على ايران من قبل اميركا سيكون الرد على الدولة التي آوت الاميركان) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جيوسياسي - فادي السيد: اي اعتداء على ايران من قبل اميركا سيكون الرد على الدولة التي آوت الاميركان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).