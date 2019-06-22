English | كوردى

شاهد بالفيديو.. جيوسياسي - فادي السيد: اي اعتداء على ايران من قبل اميركا سيكون الرد على الدولة التي آوت الاميركان


شاهد بالفيديو.. جيوسياسي - فادي السيد: اي اعتداء على ايران من قبل اميركا سيكون الرد على الدولة التي آوت الاميركان
2019/06/22 | 11:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 4GMLW39FNyQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جيوسياسي - فادي السيد: اي اعتداء على ايران من قبل اميركا سيكون الرد على الدولة التي آوت الاميركان) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جيوسياسي - فادي السيد: اي اعتداء على ايران من قبل اميركا سيكون الرد على الدولة التي آوت الاميركان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).

كامل التفاصيل في: قناة العهد ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا