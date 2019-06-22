ارتفاع الحرارة تطيح بأجزاء من تمثال عبدالكريم قاسم في البصرة

2019/06/22 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اطاحت درجات الحرارة باجزاء من التمثال النصفي للزعيم الراحل عبدالكريم قاسم في الساحة الواقعة عند مدخل شارع السعدي في محافظة البصرة حيث تساقطت اجزاء من طلاء (صبغ) ذلك التمثال.وتساقط اجزاء من ذلك الطلاء للتمثال الذي انجز في ورشة فنية بالعاصمة بغداد من الفايبر كلاس ومواد.وقال القائمون ...

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