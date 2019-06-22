التركمان يقدمون طلباتهم لمسرور بارزاني بشأن حكومة كوردستان المقبلة

2019/06/22 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قدم ممثلو التركمان في اقليم كوردستان، اليوم السبت، طلباتهم للمشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة في الاقليم.

وقالت نائب رئيس برلمان اقليم كوردستان منى قهوجي، للصحفيين عقب اجتماع الاطراف التركمانية مع مسرور بارزاني المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة لاقليم كوردستان، ان "الاجتماع شهد بحث تشكيل الحكومة المقبلة لاقليم كوردستان برائسة مسرور بارزاني"، مبينة ان "الاجتماع شهد ايضا تقديم التركمان طلباتهم للمشاركة في الحكومة المقبلة".

واضافت قهوجي "قدمنا طلباتنا الى مسرور بارزاني بشأن ممثلينا في الحكومة المقبلة، وهو بدوره أكد لنا أنه يسعى لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، واشار الى ان من حق التركمان المشاركة في الحكومة".

ويجتمع مسرور بارزاني المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة لاقليم كوردستان، اليوم السبت، بمكونات التركمان والمسيحيين والاشوريين والكلدانيين، لبحث تشكيل حكومة كوردستان الجديدة.

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