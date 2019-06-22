مقتل ثلاثة عمال بانهيار مبنى في كمبوديا

2019/06/22 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..لقي ثلاثة عمال بناء على الأقل مصرعهم وفقد العشرات إثر انهيار مبنى مؤلف من سبعة طوابق في مدينة سينهانوكفيل جنوبي كمبوديا.وذكر موقع “روسيا اليوم” نقلا عن يون مين حاكم مقاطعة برياه سيهانوك أن فرق الإنقاذ انتشلت 3 جثث من تحت أنقاض المبنى العائد لمواطن صيني.وأشار وزير الإعلام الكمبودي خيو كانهاريث إلى وجود […]

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