2019/06/22 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ خطوة برس اعلنت قيادة عمليات ديالى، اليوم السبت، عن القبض على 3 متهمين فتحوا النار على مجموعةمن الاشخاص كانوا يجلسون امام دراهم في بعقوبة.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مسلحين يستقلون عجلة نوع تويوتا (بطة) بيضاء اللون قاموا باطلاق النار على مجموعة من الاشخاص كانو جالسين امام دارهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مسلحين فتحوا النار على اشخاص كانوا يجلسون امام دارهم في بعقوبة وكالة خطوة برس.

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