البحرين تسجل 10 الاف خريج جامعي عاطل عن العمل

2019/06/22 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تتجه بطالة الجامعيين في البحرين لتسجيل أرقام قياسية هذا الصيف مع تخرج 3 آلاف طالب الآلاف من جامعة البحرين والجامعات الخاصة، في وقت تعجز فيه الحكومة عن إيجاد حلول لمواجهة البطالة.وتتوقع جامعة البحرين أن ينهي نحو 3 آلاف طالب دراستهم الجامعية بنهاية العام الدراسي الجديد، ما يعني أن آلافا من العاطلين سينضمون إلى […]

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