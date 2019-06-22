بشير الحداد: رئيس الوزراء لم يقدم اسم أي مرشح لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة الى مجلس النواب

2019/06/22 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد ” أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، لم يقدم بعد اسم أي مرشح لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة الى مجلس النواب للتصويت عليه.واضاف الحداد في تصريح صحفي ” إن إدراج فقرة التصويت على الكابينة الوزارية على جدول أعمال الجلسة إنما جاء لبيان أن مجلس النواب مستعد للتصويت على المرشحين […]

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