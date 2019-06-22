الخارجية البريطانية: وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط يزور إيران يوم غد الاحد

2019/06/22 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية البريطانية ، اليوم السبت ، أن وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط سيزور إيران يوم غد الاحد لبحث خفض التصعيد بين واشنطن وطهران .

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