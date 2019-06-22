القبض على المعاون الأمني لداعش في اسكي الموصل

2019/06/22 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز الاستخبارات العسكرية ،اليوم السبت، القبض على المعاون الأمني لعصابات داعش الارهابية في منطقة اسكي الموصل بمحافظة نينوى.

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