بدء عملية عسكرية لتمشيط الصحراء الممتدة ببن شنگال والقائم

2019/06/22 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، عن انطلاق عملية عسكرية لتنظيف الصحراء الحدودية الواقعة بين مدينتي القائم وشنگال لمنع تسلل عناصر تنظيم داعش.وذكرت الوزارة في بيان تلقت ايزيدي 24 نسخة منه ، أنه “انسجاماً مع متطلبات المعركة الميدانية الرامية لملاحقة الإرهاب والخلايا النائمة ولتنظيف الصحراء الحدودية الواقعة بين قضاءي القائم وشنگال/سنجار، …

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