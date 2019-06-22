2019/06/22 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرف على اسعار صرف العملات الاجنبية والنفط والذهب في الاسواق المحلية لهذا اليوم

العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي في السواق المحلية لهذا

اليوم السبت 22 حزيران 2019

1 دولار أمريكي = 1,190.0000 دينار عراقي1 يورو = 1,354.9935 دينار عراقي1 جنيه استرليني = 1,516.3002 دينار عراقي1 دولار كندي = 899.4029 دينار عراقي1 دولار أسترالي = 824.8995 دينار عراقي1 ين ياباني = 11.0889 دينار عراقي

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اما اسعار

الذهب سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي

والأوربي البيع 215 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 212 الف

دينار.اما سعر

المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي البيع 201 ألف دينار اما

سعر الشراء فقد بلغ 198 الف دينار.

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أسعار النفط اليوم برنت السبت 22-6-2019 في سوق التداول مقابل

الدولار الأمريكي

سعر نفط برنت 65.20

سعر نفط أوبك 63.95

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