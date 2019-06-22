بالفيديو.. نخيل بغداد يحترق

2019/06/22 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شب حريق هائل في أشجار النخيل بمنطقة القناة شرقي العاصمة بغداد.وبحسب مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام يظهر النيران وقد التهمت أشجار النخيل في منطقة القناة شرقي بغداد دون وقوع خسائر.

وهرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان للسيطرة على الحريق، خشية امتداده إلى المناطق المجاورة.

وتتهم اطراف حكومية بعض المزارعين بحرق النخيل وتجريفها لبيع اراضيهم كقطع اراضي سكنية.

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