نصيف تكشف اسباب تأجيل فقرة التصويت على استكمال الكابينة الوزارية

2019/06/22 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف, السبت, عن اسباب تأجيل فقرة استكمال الكابينة الوزارية, مشيرة الى انه لايوجد لغاية الان اي اسم او سيرة ذاتية ارسلت لاعضاء المجلس لجميع الوزارات الشاغرة.وقالت نصيف في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ادراج فقرة التصويت على استكمال الكابينة الوزارية هي عملية تضييق على الحكومة وارسال رسالة الى […]

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