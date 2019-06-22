2019/06/22 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس واصلت شركة هواوي الصينية تحديها للحظر الأميركي المفروض عليها، وأعلنت عن طرح 3 أجهزة جديدة هي “نوفا 5″ و”نوفا 5 برو” و”نوفا 5 آي” في الصين بنهاية يونيو الجاري، بالإضافة إلى مجموعة شرائح جديدة من طراز “كيرين 810” قياس 7 نانوميتر.ويأتي إطلاق هذه الأجهزة والشرائح مع استمرار عملاق الاتصالات الصيني في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هواوي “تنسف” التوقعات بـ3 هواتف جديدة وكالة خطوة برس.

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