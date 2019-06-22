البعيجي: المحاصصة والتسابق على المناصب وراء تأجيل استكمال الكابينة

2019/06/22 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عزا عضو مجلس النواب عن دولة القانون منصور البعيجي، السبت، سبب تاجيل استكمال التصويت على الكابينة الوزارية إلى المحاصصة المقيتة وتسابق الكتل السياسية على المناصب والمصالح.وقال البعيجي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “اغلب الكتل السياسية مع الانتهاء من ملف استكمال الكابينة الوزارية لما تمر به البلاد من اوضاع تتطلب الانتقال الى […]

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