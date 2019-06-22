2019/06/22 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | البرلمان يؤجل الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني

عاجل | البرلمان يؤجل الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب

القانوني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | البرلمان يؤجل الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | البرلمان يؤجل الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).