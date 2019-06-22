الجشعمي: لهذا السبب رفع البرلمان فقرة استكمال الكابينة من جدول اعماله

2019/06/22 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو مجلس النواب عن كتلة الحكمة النيابية، النائب خالد الجشعمي، السبت، عن اسباب رفع فقرة استكمال الكابينة الحكومية من جدول اعمال جلسة اليوم السبت.وقال الجشعمي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “سبب رفع فقرة استكمال الكابينة الحكومية هو لعدم ارسال الحكومة لاي اسم مرشح مما اضطر البرلمان الى رفعها من جدول […]

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