نائب: المحاصصة والتسابق على المناصب تسببا بتأجيل استكمال الكابينة الوزارية

2019/06/22 | 12:28

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، السبت (22 حزيران 2019)، أن المحاصصة والتسابق على المناصب تسببا بتأجيل استكمال الكابينة الوزارية.

وقال البعيجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اغلب الكتل السياسية مع الانتهاء من ملف استكمال الكابينة الوزارية لما تمر به البلاد من اوضاع تتطلب الانتقال الى حل ملفات مهمة أخرى"، مبيناً أن "المحاصصة والتسابق على المناصب تسببا بتأجيل استكمال الكابينة الوزارية".

واضاف ان "على الكتل السياسية ان تعي خطورة المرحلة التي يمر بها العراق بسبب ما يحيط به من ازمات وتطورات اقليمية ودولية وضرورة الانتهاء من هذا الامر باقرب فرصة ممكنة".

وكان النائب عن كتلة الحكمة النيابية، قد كشف خالد الجشمعي، السبت (22 حزيران 2019)، اسباب رفع فقرة استكمال الكابينة الحكومية من جدول اعمال جلسة اليوم.

وقال الجشمعي في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "سبب رفع فقرة استكمال الكابينة الحكومية هو لعدم ارسال الحكومة لأي اسم مرشح مما اضطر البرلمان الى رفعها من جدول اعماله، على الرغم من ابلاغ الحكومة يوم أمس للمجلس بأضافة هذه الفقرة بالإضافة الى فقرة التصويت على الدرجات الخاصة".

واضاف ان "مجلس النواب قرر ان تكون هذه الفقرة ثابتة في جميع الجلسات المقبلة لحين حسمها واستكمالها".

وكانت (بغداد اليوم)، قد حصلت السبت (22 حزيران 2019)، على وثيقة صادرة عن مجلس النواب، يظهر فيها حذف فقرة التصويت على اكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة من أعمال جلسة المجلس لهذا اليوم.

وقال مصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "هيأة رئاسة البرلمان تجتمع مع الكتل السياسية الان في مبنى مجلس النواب من أجل اقناعها لإعادة فقرة التصويت على اكمال الكابينة الوزارية والدرجات الوظيفية الخاصة الى جدول اعمال المجلس".

واضاف المصدر، أن "النقاش مستمرا وقد تشهد الساعات المقبلة إعادة فقرة التصويت الى اعمال الجلسة، وهذا الامر مرهون بنتائج الاجتماع المنعقد في مبنى المجلس الان".

وكان مجلس النواب، قد نشر الخميس (20 حزيران 2019)، جدول اعمال جلسته التي من المقرر عقدها اليوم السبت ، مبينا ان استكمال الكابينة الحكومية ابرز اعماله.

بغداد اليوم _ خاص

افاد مصدر نيابي، السبت (22 حزيران 2019)، بأن جلسات البرلمان ستستمر لمدة أسبوعين لحين تكملة الكابينة الوزارية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "جلسات مجلس النواب ستستمر لمدة أسبوعين لحين التصويت على تكملة الكابينة

بغداد اليوم _ بغداد

أكد النائب قصي عباس الشبكي، السبت (22 حزيران 2019)، أن الحكومات المتعاقبة على العراق تستمر في اتباع سياسة التهميش والاقصاء مع مكون الشبك.

وقال عباس في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، إن "مكون الشبك يتعرض الى المظلومية م

بغداد اليوم _ بغداد

كشف النائب عن كتلة الحكمة النيابية، خالد الجشمعي، السبت (22 حزيران 2019)، اسباب رفع فقرة استكمال الكابينة الحكومية من جدول اعمال جلسة اليوم.

وقال الجشمعي في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "سبب رفع فقرة استكمال الكابينة ا

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