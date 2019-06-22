2019/06/22 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان: الفصل التشريعي الحالي سيشهد تشريع جملة من القوانين المهمة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان: الفصل التشريعي الحالي سيشهد تشريع جملة من القوانين المهمة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).