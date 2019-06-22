اعتماد أعلى درجة حرارة في الخليج بـ 54 درجة مئوية

2019/06/22 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت الكويت رسميا قائمة أعلى درجات الحرارة القياسية في العالم امس، وذلك بحسب لجنة خبراء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.ونقلت وكالة “كونا” الكويتية عن مراقب المناخ في إدارة الأرصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني، حسن دشتي، قوله إن اللجنة اعتمدت في اجتماعها قرارا رسميا يفيد بأن أعلى درجة حرارة سجلت كانت في محطة “مطربة”، […]

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